Канада - Україна: коли і де дивитися матч збірних, прогноз на гру

Де відбудеться матч

Матч пройде на стадіоні "BMO Field" у Торонто, одному з найбільших міст Канади. Це домашня арена футбольного клубу "Торонто" та збірної Канади. Стадіон вміщує понад 30 тисяч глядачів.

Початок гри о 22:30 за київським часом.

Де дивитися матч Канада - Україна

Пряму трансляцію зустрічі покаже платформа MEGOGO.

Показ матчів забезпечать одразу кілька передплат OTT-платформи: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Також безплатна трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Спорт" у кабельних мережах і T2.

Формат турніру

У турнірі Canadian Shield 2025 беруть участь чотири національні збірні:

Канада

Україна

Нова Зеландія

Кот-д'Івуар

Українці зіграють другий матч 11 червня - проти Нової Зеландії.

Турнір має товариський характер, однак для тренерського штабу Реброва це шанс переглянути склад перед ключовими офіційними зустрічами - відбірковими матчами до ЧС-2026, які стартують восени.

Прогноз на матч

Букмекери обережно віддають перевагу збірній України попри те, що тренерський штаб може дати змогу проявити себе недосвідченим футболістам.

Водночас Канада є незручною командою, збірна грає в атлетичний, вертикальний футбол. Також може зіграти роль тривалий переліт, адаптація до іншого часового поясу та нові погодні умови.

Цей матч, як і весь турнір, точно не буде легкою прогулянкою для підопічних Реброва.

Котирування на результат зустрічі виглядають в середньому так:

перемога Канади - 3.30

нічия - 3.40

перемога України - 2.10

Прогноз на матч Канада - Україна 7 червня від РБК-Україна

Україна буде домінувати у володінні м’ячем. Високий пресинг від Канади може призводити до помилок в обороні нашої збірної.

Однак найімовірніше виглядає перемога України з мінімальною перевагою (рахунок 2:1 або 1:0).

Варто очікувати на гол у другому таймі, зважаючи на звичку команди Реброва додавати після перерви.