ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Канада терміново закликає громадян залишити Іран

Вівторок 13 січня 2026 21:24
UA EN RU
Канада терміново закликає громадян залишити Іран Ілюстративне фото: протести в Ірані (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

МЗС Канади терміново закликає своїх громадян залишити Іран через загрозу безпеці, рекомендувавши виїзд через Вірменію або Туреччину.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомило МЗС Канади в соціальній мережі Х.

Так, МЗС Канади оприлюднило термінове попередження для своїх громадян, що перебувають в Ірані. Уряд країни закликає канадців покинути територію держави якомога швидше.

Причиною такого термінового заклику дипломати називають загострення політичної та безпекової ситуації в Ірані на тлі масових протестів і можливого насильства проти іноземців.

МЗС Канади наголосило, що громадяни мають негайно переглянути свої плани перебування в країні та організувати безпечний виїзд.

У відомстві рекомендують робити це через сусідні країни — Вірменію або Туреччину, оскільки прямі рейси можуть бути обмежені або небезпечні.

"Ми закликаємо всіх громадян Канади негайно переглянути свої плани перебування в Ірані та організувати безпечний виїзд", - йдеться в офіційному повідомленні МЗС.

Канадські дипломати наголосили, що уряд і далі стежить за ситуацією та надаватиме оновлення щодо безпеки для громадян, які залишаються на території Ірану.

Канада терміново закликає громадян залишити Іран

Протести в Ірані

Стало відомо, що в Ірані мова може йти про 12 тисяч загиблих внаслідок масштабних антиурядових протестів, які тривають вже 16 днів.

Зазначимо, що затриманим на протестах в Ірані загрожує страта найближчим часом.

Тим часом попри масштабні репресії президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Канада
Новини
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році