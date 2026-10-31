Канада та ЄС запускають "Альянс за майбутнє": чим це допоможе Україні

Канада та ЄС створили "Альянс за майбутнє", щоб поглибити економічну й технологічну співпрацю та протистояти глобальним загрозам. Оттава також долучиться до кредиту Україні на 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Про створення партнерства під назвою "Альянс за майбутнє" оголосили прем'єр-міністр Канади Марк Карні та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Заяву зробили 30 жовтня в Монреалі під час дводенного саміту.

За словами лідерів, тісніші відносини між Канадою та Євросоюзом, до якого входять 27 держав, "мають потенціал забезпечити безпрецедентну стабільність і можливості" для обох сторін.

"Наші суспільства зазнали нових потрясінь", - сказав Карні журналістам, маючи на увазі руйнівні наслідки кліматичної кризи, а також "ерозію демократичних норм" та "використання торгівлі як зброї".

Нове об'єднання має стати майданчиком для співпраці країн, які поділяють спільні цінності та прагнуть краще реагувати на глобальні загрози. При цьому ініціатива відкрита й для інших держав.

Яка користь для України

Одним із результатів саміту стала згода Канади взяти участь у наданні Україні кредиту на підтримку обсягом 90 млрд євро.

Водночас партнерство не обмежуватиметься питаннями міжнародної безпеки. Сторони планують розширювати економічні зв'язки, зменшувати торговельні та туристичні обмеження, а також створювати нові можливості для освіти.

За підсумками переговорів лідери заявили, що подальша робота має сприяти формуванню більш інтегрованого ринку вартістю в десятки мільярдів доларів.

Для України домовленості важливі насамперед у контексті участі Канади в кредитній підтримці. Водночас створення альянсу загалом має зміцнити співпрацю між партнерами, які прагнуть більшої стійкості перед міжнародними потрясіннями.

Канада отримає доступ до європейських суперкомп'ютерів

Ще одним результатом саміту стала угода, яка дозволить Канаді приєднатися до європейської мережі суперкомп'ютерів.

Завдяки цьому канадські фахівці зможуть користуватися європейськими обчислювальними потужностями для навчання моделей штучного інтелекту.

Як альянс має вплинути на економіку та ціни

Під час саміту Карні та фон дер Ляєн також порушили питання вартості життя. Лідери наголосили, що міжнародні торговельні конфлікти можуть безпосередньо впливати на витрати звичайних громадян.

Фон дер Ляєн зазначила, що коли торгівлю використовують як інструмент економічного тиску, наслідки відчувають сім'ї. Це стосується, зокрема, цін на продукти в супермаркетах і автомобілі.

За її словами, постачальники енергії, критично важливих мінералів і напівпровідників, яких раніше вважали надійними партнерами, дедалі частіше стають засобом впливу на інші держави.

Карні, зі свого боку, наголосив на перевагах конкуренції. Він висловив сподівання, що співпраця Канади та ЄС допоможе зміцнити ланцюги постачання й краще протистояти економічним потрясінням.