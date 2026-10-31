Канада и ЕС запускают "Альянс за будущее": чем это поможет Украине

Канада и ЕС создали "Альянс за будущее", чтобы углубить экономическое и технологическое сотрудничество и противостоять глобальным угрозам. Оттава также присоединится к кредиту Украины в 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

О создании партнерства под названием "Альянс за будущее" объявили премьер-министр Канады Марк Карни и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Заявление было сделано 30 октября в Монреале во время двухдневного саммита.

По словам лидеров, более тесные отношения между Канадой и Евросоюзом, в который входят 27 государств, "имеют потенциал обеспечить беспрецедентную стабильность и возможности" для обеих сторон.

"Наши общества испытали новые потрясения", - сказал Карни журналистам, имея в виду разрушительные последствия климатического кризиса, а также "эрозию демократических норм" и "использование торговли как оружия".

Новое объединение должно стать площадкой для сотрудничества стран, разделяющих общие ценности и стремящихся лучше реагировать на глобальные угрозы. При этом инициатива открыта и другим государствам.

Какая польза для Украины

Одним из результатов саммита стало согласие Канады принять участие в предоставлении Украине кредита в поддержку в 90 млрд евро.

В то же время, партнерство не будет ограничиваться вопросами международной безопасности. Стороны планируют расширять экономические связи, сокращать торговые и туристические ограничения, а также создавать новые возможности для образования.

По итогам переговоров лидеры заявили, что дальнейшая работа должна способствовать формированию более встроенного рынка стоимостью в десятки миллиардов долларов.

Для Украины договоренности важны прежде всего в контексте участия Канады в кредитной поддержке. В то же время создание альянса в целом должно укрепить сотрудничество между партнерами, стремящимися к большей устойчивости перед международными потрясениями.

Канада получит доступ к европейским суперкомпьютерам

Еще одним результатом саммита стало соглашение, которое позволит Канаде присоединиться к европейской сети суперкомпьютеров.

Благодаря этому канадские специалисты смогут использовать европейские вычислительные мощности для обучения моделей искусственного интеллекта.

Как альянс повлиять на экономику и цены

Во время саммита Карни и фон дер Ляен также подняли вопрос стоимости жизни. Лидеры подчеркнули, что международные торговые конфликты могут оказывать непосредственное влияние на расходы обычных граждан.

Фон дер Ляен отметила, что когда торговлю используют в качестве инструмента экономического давления, последствия испытывают семьи. Это касается, в частности, цен на продукты в супермаркетах и автомобилях.

По ее словам, поставщики энергии, критически важных минералов и полупроводников, ранее считавшихся надежными партнерами, все чаще становятся средством влияния на другие государства.

Карни, со своей стороны, отметил преимущества конкуренции. Он выразил надежду, что сотрудничество Канады и ЕС поможет укрепить цепи поставок и лучше противостоять экономическим потрясениям.