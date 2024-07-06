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Канада в серії пенальті вибила Венесуелу: відео 1/4 фіналу Копа Амеріка

Фото: "Кленові листки" перед стартовим свистком (x.com/CANMNT_Official)
Автор: Антон Федорців

Збірна Канади в післяматчевій лотереї одинадцятиметрових здолала збірну Венесуели в чвертьфіналі Кубка Америки 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Копа Амеріка-2024, 1/4 фіналу

Венесуела – Канада – 1:1 (пенальті – 3:4)

Голи: Рондон, 65 – Шаффелберг, 13

 

 

 

"Кленові листки" відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Швидкий гол оформив Шаффелберг. Після оперативного вкидання з-за бокової Девід увірвався в штрафний майданчик і віддав під удар партнеру, а той розібрався в метушні перед воротами.

"Червоно-винні" відігралися в другій половині. Справжній гол-красень організував Рондон. У швидкій контратаці венесуельців після кутового він отримав м'яч у центрі поля та потужним верховим ударом покарав голкіпера, який необачно покинув ворота.

Більше команди не забивали, тож настала черга додаткового часу, а потім і серії пенальті. Після перших п'яти спроб і Венесуела, і Канада схибили двічі. Шостий венесуелець Вількер не зміг переграти Крепо, а от канадець Коне був точним і приніс перемогу "кленовим листкам".

У півфіналі збірна Канади зустрінеться з Аргентиною. Поєдинок відбудеться в ніч проти середи, 10 липня. Матч прийме арена в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

До слова, напередодні збірна Аргентини переграла Еквадор після промаху Мессі.

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