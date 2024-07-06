Канада в серии пенальти выбила Венесуэлу: видео 1/4 финала Копа Америка

Копа Америка-2024, 1/4 финала

Венесуэла – Канада – 1:1 (пенальти – 3:4)

Голы: Рондон, 65 – Шаффелберг, 13

"Кленовые листья" открыли счет в дебюте встречи. Быстрый гол оформил Шаффелберг. После быстрого оперативного из-за боковой Дэвид ворвался в штрафную и отдал под удар партнеру, а тот разобрался в суматохе перед воротами.

"Красно-винные" отыгрались во второй половине. Настоящий гол-красавец организовал Рондон. В быстрой контратаке венесуэльцев после углового он получил мяч в центре поля и мощным верховым ударом наказал голкипера, опрометчиво покинувшего ворота.

Больше команды не забивали, так что настал черед дополнительного времени, а затем и серии пенальти. После первых пяти попыток и Венесуэла, и Канада промахнулись дважды. Шестой венесуэлец Вилькер не смог переиграть Крепо, а вот канадец Коне был точным и принес победу "кленовым листьям".

В полуфинале сборная Канады встретится с Аргентиной. Поединок состоится в ночь на среду, 10 июля. Матч примет арена в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).