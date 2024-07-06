RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада в серии пенальти выбила Венесуэлу: видео 1/4 финала Копа Америка

Фото: "Кленовые листья" перед стартовым свистком (x.com/CANMNT_Official)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Канады в послематчевой лотерее одиннадцатиметровых одолела сборную Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Копа Америка-2024, 1/4 финала

Венесуэла – Канада – 1:1 (пенальти – 3:4)

Голы: Рондон, 65 – Шаффелберг, 13

 

 

 

"Кленовые листья" открыли счет в дебюте встречи. Быстрый гол оформил Шаффелберг. После быстрого оперативного из-за боковой Дэвид ворвался в штрафную и отдал под удар партнеру, а тот разобрался в суматохе перед воротами.

"Красно-винные" отыгрались во второй половине. Настоящий гол-красавец организовал Рондон. В быстрой контратаке венесуэльцев после углового он получил мяч в центре поля и мощным верховым ударом наказал голкипера, опрометчиво покинувшего ворота.

Больше команды не забивали, так что настал черед дополнительного времени, а затем и серии пенальти. После первых пяти попыток и Венесуэла, и Канада промахнулись дважды. Шестой венесуэлец Вилькер не смог переиграть Крепо, а вот канадец Коне был точным и принес победу "кленовым листьям".

В полуфинале сборная Канады встретится с Аргентиной. Поединок состоится в ночь на среду, 10 июля. Матч примет арена в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).

К слову, накануне сборная Аргентины обыграла Эквадор после промаха Месси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News