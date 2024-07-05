Копа Амеріка: Аргентина з промахом Мессі переграла Еквадор у серії пенальті 1/4 фіналу

Національна команда Аргентини лише в післяматчевій серії одинадцятиметрових здолала збірну Еквадору в чвертьфіналі Кубка Америки-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Копа Амеріка-2024, 1/4 фіналу

Аргентина – Еквадор – 1:1 (пенальті – 4:2)

Голи: Ліс. Мартінес, 35 – К. Родрігес, 90+2

Нереалізований пенальті: Валенсія, 62 (Е)

"Альбіселесте" відкрили рахунок під завісу першого тайму. Допоміг чемпіонам світу стандарт. Після кутового Макаллістер на ближній стійці продовжив навіс далі, а Лісандро Мартінес замкнув дальню головою.

"Триколор" отримав нагоду відігратися в середині другої половини. Арбітр призначив одинадцятиметровий за гру рукою у штрафному майданчику аргентинців. До позначки підійшов Валенсія і пробив у ліву стійку, а на добиванні ніхто з партнерів не зіграв.

Утім, Еквадор відігрався у доданий рефері час. Це Кевін Родрігес головою ефектно зіграв головою після подачі Єбоа з правого флангу. Матч перейшов у додатковий час, але там команди не забивали, тож довелося бити пенальті.

Розпочали аргентинці невдало – Мессі спробував виконати "панєнку", але не розрахував силу та влучив у поперечину. Підстрахував восьмиразового володаря "Золотого м'яча" Емільяно Мартінес. Голкіпер узяв удари Мени та Мінди й відкрив шлях збірній до перемоги, а співвітчизники підтримали воротаря чотирма влучними пострілами.