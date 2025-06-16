Канада на саміті G7 оголосить новий пакет допомоги Україні, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

Зазначається, що уряд Канади раніше вже виділив 2 млрд канадських доларів (близько 1,5 млрд доларів США) на військову допомогу Україні та розширення оборонних партнерств.

За даними джерел видання, уряд, як очікується, завтра оприлюднить, скільки грошей з цього бюджету піде Україні та на що вони будуть використані.

Завтра також відбудеться двостороння зустріч між прем'єром Канади та президентом України Володимиром Зеленським й робочий сніданок на тему "Сильна та суверенна Україна", до участі в якому запрошені усі присутні на саміті лідери.