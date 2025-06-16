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Канада на саммите G7 объявит новый пакет помощи Украине, - СМИ

Понедельник 16 июня 2025 19:39
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Канада на саммите G7 объявит новый пакет помощи Украине, - СМИ Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Канады Марк Карни объявит о новом пакете военной помощи Украине на саммите G7 завтра, 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Отмечается, что правительство Канады ранее уже выделило 2 млрд канадских долларов (около 1,5 млрд долларов США) на военную помощь Украине и расширение оборонных партнерств.

По данным источников издания, правительство, как ожидается, завтра обнародует, сколько денег из этого бюджета пойдет Украине и на что они будут использованы.

Завтра также состоится двусторонняя встреча между премьером Канады и президентом Украины Владимиром Зеленским и рабочий завтрак на тему "Сильная и суверенная Украина", к участию в котором приглашены все присутствующие на саммите лидеры.

Саммит G7 в Канаде

Напомним, летний саммит состоится в городе Кананаскис, провинция Альберта. Канада уже в седьмой раз председательствует в G7.

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на встречу "Группы семи", в состав которой входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, в Киеве надеются на встречу Зеленского на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом. Подготовкой к этому украинская делегация занималась во время визита в Вашингтон в начале июня.

По словам премьера Канады, в повестку дня саммита G7 включен справедливый и прочный мир в Украине и в других зонах конфликтов.

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