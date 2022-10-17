Канада розширила санкції проти Росії: хто потрапив під обмеження

Канада розширила санкції щодо РФ, внісши до списків 34 нових прізвища. Також під обмеження потрапила одна юридична особа.

Тіна Канделакі

Російська журналістка грузинського походження, телеведуча та продюсерка. В лютому 2022 відкрито підтримала воєнну агресію Росії щодо України.

Безруков Сергій Віталійович

Російський актор театру, кіно, телебачення та дубляжу, театральний режисер. Підписав колективне звернення "Діячі культури Росії - на підтримку позиції Президента по Україні та Криму".

Машков Володимир Львович

Радянський та російський актор і режисер. Член партії "Єдина Росія". Машков підтримав війну Росії проти України, активна фаза якої розпочалась 24 лютого 2022 року

Мединський Володимир Ростиславович

Російський політик, державний діяч, письменник. Помічник Президента РФ з 24 січня 2020 року. Знаходиться від санкція США з 2017. Керівник російської делегації на переговорах між Україною та Росією, які ввелись під російського повномаштабного вторгнення.

У список потрапили відомі російські пропагандисти та телеведучі. Також під обмеження потрапив всеросійський телеканал патріотично-пропагандистського спрямування "Зірка". Він належить Міністертсву оборони РФ.