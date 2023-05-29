Канада розгромила збірну Німеччини у фіналі хокейного ЧС-2023: відео

Чемпіонат світу-2023, фінал

Канада – Німеччина – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шайби: Бле, 10:47, 44:51, Краус, 37:28, Тоффолі, 51:51, Лотон, 58:06 – Петерка, 07:44, Фішбух, 33:47

Німці несподівано відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Це Петерка на швидкості увірвався до лівої зони вкидання і потужним пострілом під дальню стійку змусив капітулювати Монтембо. На відповідь канадська збірна витратила три хвилини – Кребс і Бле розібралися з воротарем перед "п'ятаком".

Однак, Німеччина в середині другого періоду знову вирвалася вперед. Цього разу Фішбух у дотик переправив за лінію передачу Кестнера. Відігралися канадці під завісу 20-хвилинки, коли Краус вдало підставив ключку під кидок Кребса.

А ось у третьому періоді забивали лише "Кленові листки". Для початку Бле оформив дубль, проштовхнувши у ворота шайбу в метушні на "п'ятаку". Згодом Тоффолі "прошив" голкіпера потужним кидком із лівої зони. Добив же німців Лотон, закинувши у порожні від синьої лінії.

Для збірної Канади цей тріумф став 28-м в історії турніру. У матчі же за бронзові нагороди Латвія несподівано переграла збірну США (4:3 ОТ). Балтійці показали найкращий результат за весь період участі в чемпіонатах світу.