Канада разгромила сборную Германии в финале хоккейного ЧМ-2023: видео

Чемпионат мира-2023, финал

Канада – Германия – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Шайбы: Бле, 10:47, 44:51, Краус, 37:28, Тоффоли, 51:51, Лотон, 58:06 – Петерка, 07:44, Фишбух, 33:47

Немцы неожиданно открыли счет в дебюте встречи. Это Петерка на скорости ворвался в левую зону вбрасывания и мощным выстрелом под дальнюю штангу заставил капитулировать Монтембо. На ответ канадская сборная потратила три минуты – Кребс и Бле разобрались с вратарем перед "пятаком".

Однако Германия в середине второго периода снова вырвалась вперед. В этот раз Фишбух в касание переправил за линию передачу Кестнера. Отыгрались канадцы под занавес 20-минутки, когда Краус удачно подставил клюшку под бросок Кребса.

А вот в третьем периоде забивали только "Кленовые листья". Для начала Бле оформил дубль, протолкнув в ворота шайбу в суматохе на "пятаке". Впоследствии Тоффоли "прошил" голкипера мощным броском из левой зоны. Добил же немцев Лотон, забросив в пустые от синей линии.

Для сборной Канады этот триумф стал 28-м в истории турнира. В матче же за бронзовые награды Латвия неожиданно обыграла сборную США (4:3 ОТ). Балтийцы показали самый лучший результат за весь период участия в чемпионатах мира.