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Канада не рекомендует своим гражданам ехать в Украину из-за угрозы вторжения России

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Оттава, Воскресенье 16 января 2022 19:44
Канада не рекомендует своим гражданам ехать в Украину из-за угрозы вторжения России Фото: Канада обновила рекомендации для поездок в Украину из-за угрозы вторжения России (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Канады изменило рекомендации по посещению Украины. Канадцам советуют отказаться от неважных поездок из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

"Мы изменили уровень риска для Украины. Избегайте несущественных поездок в Украину из-за продолжающейся российской агрессии и наращивания военной мощи в стране и вокруг нее", - говорится в сообщении канадского министерства.

Кроме того, МИД призывает граждан страны не ездить с несущественными целями в Крым, в том числе через аэропорты Севастополя и Симферополя, а также в Донецкую и Луганскую области.

Отметим, что рекомендации МИДа Канады не являются обязательными для выполнения гражданами страны, однако они оказывают влияние на действие и стоимость страховок и других услуг.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили, что США располагают данными о подготовке Россией предлога для вторжения в Украину.

Отметим, Reuters назвало возможные сценарии возможные сценария вторжения России в Украину.

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