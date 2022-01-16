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Канада не рекомендує своїм громадянам їхати в Україну через загрозу вторгнення Росії

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Оттава, Неділя 16 січня 2022 19:44
Канада не рекомендує своїм громадянам їхати в Україну через загрозу вторгнення Росії Фото: Канада оновила рекомендації для поїздок в Україну через загрозу вторгнення Росії (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Канади змінило рекомендації щодо відвідування України. Канадцям радять відмовитися від неважливих поїздок через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Канади.

"Ми змінили рівень ризику для України. Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію і нарощування військової потужності в країні і навколо неї", - йдеться в повідомленні канадського міністерства.

Крім того, МЗС закликає громадян країни не їздити з несуттєвими цілями в Крим, в тому числі через аеропорти Севастополя і Сімферополя, а також в Донецьку і Луганську області.

Відзначимо, що рекомендації МЗС Канади не є обов'язковими для виконання громадянами країни, проте вони впливають на дію і вартість страховок та інших послуг.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні повідомили, що США мають у своєму розпорядженні дані про підготовку Росією приводу для вторгнення в Україну.

Відзначити, Reuters назвало можливі сценарії можливі сценарії вторгнення Росії в Україну.

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