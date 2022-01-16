Канада не рекомендує своїм громадянам їхати в Україну через загрозу вторгнення Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Канади .

"Ми змінили рівень ризику для України. Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючу російську агресію і нарощування військової потужності в країні і навколо неї", - йдеться в повідомленні канадського міністерства.

Крім того, МЗС закликає громадян країни не їздити з несуттєвими цілями в Крим, в тому числі через аеропорти Севастополя і Сімферополя, а також в Донецьку і Луганську області.

Відзначимо, що рекомендації МЗС Канади не є обов'язковими для виконання громадянами країни, проте вони впливають на дію і вартість страховок та інших послуг.