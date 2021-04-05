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Канада рекомендует не летать над восточной Украиной и Крымом

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Канады обновило рекомендации по полетам над Украиной. Канадским авиакомпаниям рекомендовали соблюдать большую осторожность при полетах над Украиной и не заходить в определенные районы страны.

Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Канады.

Так, канадским самолетам не рекомендуется совершать полеты над восточной Украиной и Крымом из-за "нестабильной ситуации с безопасностью" в стране.

"Существует потенциальный риск от повышенной военной активности и специального противовоздушного вооружения на Крымском полуострове, а также угроза, связанная с просчетами и недопониманием", - говорится в сообщении.

В частности, канадским самолетам рекомендовали не входить в воздушное пространство над Симферополем и Днепропетровской областью, а также проявлять большую осторожность в небе над Киевом, Одессой и Львовом.

Напомним, как писало РБК-Украина, что Вооруженные силы усилили защиту воздушного пространства на северо-западе Украины.

Ранее в генеральном штабе ВСУ сообщали, что риск открытой агрессии РФ против Украины существует всегда.

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