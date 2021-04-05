Канада рекомендує не літати над східною Україною і Кримом

Уряд Канади оновило рекомендації щодо польотів над Україною. Канадським авіакомпаніям рекомендували дотримуватися великої обережності при польотах над Україною і не заходити в певні райони країни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства транспорту Канади .

Так, канадським літакам не рекомендується здійснювати польоти над східною Україною і Кримом з-за нестабільної ситуації з безпекою в країні.

"Існує потенційний ризик від підвищеної військової активності та спеціального протиповітряного озброєння на Кримському півострові, а також загроза, пов'язана з прорахунками і непорозумінням", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, канадським літакам рекомендували не входити в повітряний простір над Сімферополем та Дніпропетровською областю, а також проявляти велику обережність у небі над Києвом, Одесою і Львовом.