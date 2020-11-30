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Канада проверила на коронавирус почти треть населения

Оттава, Понедельник 30 ноября 2020 21:04
Канада проверила на коронавирус почти треть населения
Фото: ПЦР-тестирование (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канада с начала пандемии коронавируса проверила на COVID-19 почти треть населения. По состоянию на 29 ноября тестирование осуществили почти 11,5 млн канадцев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства Канады.

По данным канадского правительства, на коронавирус уже проверили 11 412 572 человека. При этом общее население страны по состоянию на 2020 год составляет более 38 млн человек. То есть в целом в стране на коронавирус проверили около 30% населения.

Положительными оказались всего 370 278 тысяч тестов. Более чем 141 тысяча положительных тестов была зарегистрирована в провинции Квебек. По состоянию на 29 ноября жертвами коронавируса стали более 12 тысяч жителей Канады, а продолжают лечение почти 64 тысячи канадцев.

Напомним, на днях Канада продлила ограничения на въезд иностранцев в страну. Ограничения, которые ввели из-за ситуации с коронавирусом, будут действовать до 21 января следующего года.

Кроме того, недавно в Канаде ввели локдаун в двух регионах страны из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать 28 дней.

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