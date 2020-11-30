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Канада перевірила на коронавірус майже третину населення

Оттава, Понеділок 30 листопада 2020 21:04
Канада перевірила на коронавірус майже третину населення
Фото: ПЛР-тестування (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Канада з початку пандемії коронавірусу перевірила на COVID-19 майже третину населення. Станом на 29 листопада тестування здійснили майже 11,5 млн канадійців.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті уряду Канади.

За даними канадського уряду, на коронавірус вже перевірили 11 412 572 людини. При цьому загальне населення країни станом на 2020 рік становить понад 38 млн осіб. Тобто загалом в країні на коронавірус перевірили близько 30% населення.

Позитивними виявилися всього 370 278 тисяч тестів. Понад 141 тисяча позитивних тестів була зареєстрована у провінції Квебек. Станом на 29 листопада жертвами коронавірусу стали понад 12 тисяч жителів Канади, а продовжують лікування майже 64 тисячі канадійців.

Нагадаємо, днями Канада продовжила обмеження на в'їзд іноземців в країну. Обмеження, які ввели через ситуацію з коронавірусом, діятимуть до 21 січня наступного року.

Крім того, нещодавно в Канаді ввели локдаун у двох регіонах країни через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Обмеження будуть діяти 28 днів.

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