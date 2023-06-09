ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Канада продовжила "економічний безвіз" з Україною ще на рік

Новость на русском →
П'ятниця 09 червня 2023 22:42
Канада продовжила "економічний безвіз" з Україною ще на рік Фото: Канада продовжила "економічний безвіз" з Україною ще на рік (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Канада ще на рік продовжила режим безмитного ввезення товарів з України. Він діятиме до 9 червня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт канадського уряду.

Зазначається, що таке рішення забезпечить подальший безмитний імпорт українських товарів до Канади, зокрема сталі й товарів, постачання яких регулюється квотами.

Режим, запроваджений рік тому, тимчасово скасовує мита, що застосовуються до імпорту українських товарів у Канаді.

Водночас після 9 червня 2023 року Канада не продовжуватиме митні пільги на товари, захищені урядом у межах системи керування пропозицією - зокрема яйця, м'ясо птиці, соняшникову олію та молочні продукти тощо.

Уряд Канади нагадав, що з 2019 по 2021 рік імпорт товарів з України до Канади становив у середньому 170,8 мільйона доларів на рік.

"Економічний безвіз"

Нагадаємо, у травні "економічний безвіз" з Україною продовжив також і ЄС.

Рада ЄС ухвалила постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до Євросоюзу ще на рік, тобто до червня 2024 року.

Постанова стосується експорту фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Кулеба жорстко пройшовся по ООН через відсутність реакції на підрив Каховської ГЕС
Кулеба жорстко пройшовся по ООН через відсутність реакції на підрив Каховської ГЕС
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС