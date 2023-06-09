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Канада продлила "экономический безвиз" с Украиной еще на год

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Пятница 09 июня 2023 22:42
Канада продлила "экономический безвиз" с Украиной еще на год Фото: Канада продлила "экономический безвиз" с Украиной еще на год (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Канада еще на год продлила режим беспошлинного ввоза товаров из Украины. Он продлится до 9 июня 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт канадского правительства.

Отмечается, что такое решение обеспечит дальнейший беспошлинный импорт украинских товаров в Канаду, в том числе стали и товаров, снабжение которых регулируется квотами.

Режим, введенный год назад, временно отменяет пошлины, применимые к импорту украинских товаров в Канаду.

В то же время после 9 июня 2023 года Канада не будет продолжать таможенные льготы на товары, защищенные правительством в рамках системы управления предложением - в частности, яйца, мясо птицы, подсолнечное масло и молочные продукты.

Правительство Канады напомнило, что с 2019 по 2021 год импорт товаров из Украины в Канаду составил в среднем 170,8 миллиона долларов в год.

"Экономический безвиз"

Напомним, в мае "экономический безвиз" с Украиной продолжил также и ЕС.

Совет ЕС принял постановление, которое продолжает приостановку всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в Евросоюз еще на год, то есть до июня 2024 года.

Постановление касается экспорта фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, сельскохозяйственной продукции и переработанных сельскохозяйственных продуктов, на которые распространяются тарифные квоты.

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