ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Канада продлила ограничения на въезд для иностранцев

Новина українською →
Оттава, Пятница 21 мая 2021 17:17
Канада продлила ограничения на въезд для иностранцев Фото: Канада продлила ограничения на въезд для иностранцев до 21 июня (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Канады продлило запрет на необязательные поездки в страну. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 21 июня.

Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр в Twitter.

"Мы продлеваем ограничения на несущественные международные поездки и пересечение границы с США до 21 июня 2021 года. Мы будем продолжать основывать наши решения на наилучших доступных рекомендациях общественного здравоохранения, чтобы защитить канадцев от COVID-19", - написал он.

Напомним, в Канаде ослабят карантинные ограничения для вакцинированных от коронавируса граждан. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.

Кроме того, ранее Канада ввела временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболевших коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Канада Карантин Коронавирус
NEWS
МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму
МИД призвал мир отреагировать на приговор украинцу Яцкину в Крыму
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия