Канада продлила ограничения на въезд для иностранцев

Правительство Канады продлило запрет на необязательные поездки в страну. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 21 июня.

Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр в Twitter.

"Мы продлеваем ограничения на несущественные международные поездки и пересечение границы с США до 21 июня 2021 года. Мы будем продолжать основывать наши решения на наилучших доступных рекомендациях общественного здравоохранения, чтобы защитить канадцев от COVID-19", - написал он.

Напомним, в Канаде ослабят карантинные ограничения для вакцинированных от коронавируса граждан. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.

Кроме того, ранее Канада ввела временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболевших коронавирусом.