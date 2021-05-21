Канада продовжила обмеження на в'їзд для іноземців

Уряд Канади продовжив заборону на необов'язкові поїздки в країну. Обмеження діятимуть щонайменше до 21 червня.

Про це повідомив міністр громадської безпеки Канади Білл Блер у Twitter.

"Ми продовжуємо обмеження на несуттєві міжнародні поїздки і перетин кордону з США до 21 червня 2021 року. Ми будемо продовжувати засновувати наші рішення на найкращих доступних рекомендаціях громадської охорони здоров'я, щоб захистити канадців від COVID-19", - написав він.

Нагадавши, у Канаді послаблять карантинні обмеження для вакцинованих від коронавірусу громадян. Їм дозволять збиратися в приміщенні і на відкритому повітрі і займатися спортом.

Крім того, раніше Канада ввела тимчасову заборону на пасажирське авіасполучення з Індією і Пакистаном через різке зростання хворих коронавірусом.