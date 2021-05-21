ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Канада продовжила обмеження на в'їзд для іноземців

Новость на русском →
Оттава, П'ятниця 21 травня 2021 17:17
Канада продовжила обмеження на в'їзд для іноземців Фото: Канада продовжила обмеження на в'їзд для іноземців до 21 червня (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Канади продовжив заборону на необов'язкові поїздки в країну. Обмеження діятимуть щонайменше до 21 червня.

Про це повідомив міністр громадської безпеки Канади Білл Блер у Twitter.

"Ми продовжуємо обмеження на несуттєві міжнародні поїздки і перетин кордону з США до 21 червня 2021 року. Ми будемо продовжувати засновувати наші рішення на найкращих доступних рекомендаціях громадської охорони здоров'я, щоб захистити канадців від COVID-19", - написав він.

Нагадавши, у Канаді послаблять карантинні обмеження для вакцинованих від коронавірусу громадян. Їм дозволять збиратися в приміщенні і на відкритому повітрі і займатися спортом.

Крім того, раніше Канада ввела тимчасову заборону на пасажирське авіасполучення з Індією і Пакистаном через різке зростання хворих коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Канада Карантин Коронавірус
NEWS
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя