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Канада призвала придерживаться полного прекращения огня на Донбассе

Оттава, Среда 29 июля 2020 06:37
Канада призвала придерживаться полного прекращения огня на Донбассе
Фото: флаг Канады (versiya.info)
Автор: Инна Собора

Россию призвали взять ответственность

В Министерстве иностранных дел Канады призвали придерживаться установленного режима прекращения огня на Донбассе. Россию призывают обеспечить соблюдение тишины боевиками.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады в Twitter.

Отмечается, что Канада тщательно следит за исполнением режима прекращения огня на востоке страны и приветствует усилия по продвижению мира.

"Мы призываем Россию обеспечить соблюдение вооруженными формированиями своих обязательств; полное прекращение огня имеет решающее значение", - говорится в заявлении.

Ранее в ЕС назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и заявили, что РФ должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Европейский союз снял санкции.

Напомним, с 27 июля на Донбассе вступило в силу новое соглашение о прекращении огня.

В Офисе президента Украины нынешнее прекращение огня на Донбассе называют самым масштабным за время войны.

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