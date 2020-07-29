ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Канада закликала дотриматися повного припинення вогню на Донбасі

Оттава, Середа 29 липня 2020 06:37
Канада закликала дотриматися повного припинення вогню на Донбасі
Фото: флаг Канади (versiya.info)
Автор: Инна Собора

Росію закликали взяти відповідальність

У Міністерстві закордонних справ Канади закликали дотримуватися встановленого режиму припинення вогню на Донбасі. Росію закликають забезпечити дотримання тиші бойовиками.

Про це йдеться в заяві МЗС Канади в Twitter.

Наголошується, що Канада ретельно слідкує за виконанням режиму припинення вогню на сході країни та вітає зусилля щодо просування миру.

"Ми закликаємо Росію забезпечити дотримання збройними формуваннями своїх зобов'язань; повне припинення вогню має вирішальне значення", - йдеться в заяві.

Раніше у ЄС назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі і заявили, що РФ має стати "частиною рішення" якщо хоче, щоб Європейський союз зняв санкції.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі набрала чинності нова угода про припинення вогню.

В Офісі президента України нинішнє припинення вогню на Донбасі називають наймасштабнішим за час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КанадаДонбасперемирие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся