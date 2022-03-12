Канада примет часть украинских беженцев из Польши

Премьер-министр Канады предложил переместить часть беженцев из Украины в Северную Америку. Для этого будут использоваться канадские самолеты. Во время встречи Дуда сказал, что его страна приняла около 1,5 миллиона из примерно двух миллионов человек, бежавших от российского вторжения.

Дуда заявил, что пока Польша справляется с кризисом, но опасается, что уже через несколько дней может возникнуть более серьезная проблема, и без помощи Канады будет уже не обойтись. Также президент Польши призвал Канаду устранить как можно больше препятствий для прибывающих беженцев.

Премьер-министр Канады во время встречи также объявил, что страна увеличит пожертвования Красному Кресту на 20 миллионов долларов. Трюдо также заявил, что его правительство инвестирует 117 миллионов долларов в ускорение процесса подачи заявлений о предоставлении статуса беженца.