RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Канада прийме частину українських біженців з Польщі

Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вислухав актуальну інформацію про близьку кризу біженців з України, яка захльостує Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Прем'єр-міністр Канади запропонував перемістити частину біженців з України до Північної Америки. Для цього будуть використовуватися канадські літаки. Під час зустрічі Дуда сказав, що його країна прийняла близько 1,5 мільйона з приблизно двох мільйонів осіб, які втекли від російського вторгнення.

Дуда заявив, що поки Польща справляється з кризою, але побоюється, що вже через кілька днів може виникнути більш серйозна проблема, і без допомоги Канади буде вже не обійтися. Також президент Польщі закликав Канаду усунути якомога більше перешкод для біженців.

Прем'єр-міністр Канади під час зустрічі також оголосив, що країна збільшить пожертвування Червоному Хресту на 20 мільйонів доларів. Трюдо також заявив, що його уряд інвестує 117 мільйонів доларів у прискорення процесу подачі заяв про надання статусу біженця.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України