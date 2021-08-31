UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Канада примет до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы США

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Канады договорилось с США о приеме до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы американскими военнослужащими. Всего страна планирует принять до 20 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Беженцы будут приняты в соответствии с объявленной Канадой программы про прием 20 тысяч беженцев, в том числе правозащитников, представителей ЛГБТ и журналистов.

Добавим, что Канада эвакуировала из Афганистана около 3,7 тысячи человек, большинство из которых поддерживала миссию страны и уже вскоре смогут начать новую жизнь.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что эвакуация украинцев продолжится после 31 августа.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанСоединенные Штаты АмерикиКанада