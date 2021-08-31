Канада примет до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы США

Правительство Канады договорилось с США о приеме до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы американскими военнослужащими. Всего страна планирует принять до 20 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Беженцы будут приняты в соответствии с объявленной Канадой программы про прием 20 тысяч беженцев, в том числе правозащитников, представителей ЛГБТ и журналистов.

Добавим, что Канада эвакуировала из Афганистана около 3,7 тысячи человек, большинство из которых поддерживала миссию страны и уже вскоре смогут начать новую жизнь.