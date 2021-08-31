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Эвакуация украинцев из Афганистана продолжится после 31 августа, - МИД

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Киев, Вторник 31 августа 2021 10:06
Эвакуация украинцев из Афганистана продолжится после 31 августа, - МИД Фото: эвакуация украинцев из Афганистана продолжится после 31 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что эвакуация граждан из Афганистана продолжится после 31 августа. Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, риски безопасности в стране продолжают расти.

"За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, местонахождение и поддерживает с ними связь", - сообщил Николенко.

Он отметил, когда появится первая возможность, все граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях.

"Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", - отметил он.

Украина уже организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек. Это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане.

Напомним, что США закончили свою миссию в Афганистане в полночь 31 августа. Военные покинули страну.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану. В нем талибов призывают не мешать эвакуации.

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