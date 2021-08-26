Канада прекратила эвакуацию граждан из Афганистана

Исполняющий обязанности начальника штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр заявил, что страна завершила эвакуацию граждан из захваченного "Талибаном" Афганистана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
прекратить операции по эвакуации в преддверии предстоящего вывода американских войск
"Мы оставались в Афганистане столько, сколько могли. Мы были одними из последних, кто прекратил операции по эвакуации. Мы хотели бы остаться здесь подольше и спасти всех, кто так отчаянно хотел уехать. То, что мы не смогли этого сделать, действительно ужасно, но ситуация на местах быстро ухудшалась", - сказал Эйр.
Он добавил, что Канада эвакуировала около 3700 канадских и афганских граждан.
Напомним, что Соединенные Штаты намерены завершить эвакуацию граждан из Афганистана в течение 36 часов. В настоящее время в стране остаётся 150 американских граждан, которых необходимо доставить в аэропорт Кабула.