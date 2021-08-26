RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Канада припинила евакуацію громадян з Афганістану

Автор: Тіберій Юрик

Виконуючий обов'язки начальника штабу оборони Канади генерал Уейн Ейр заявив, що країна завершила евакуацію громадян із захопленого "Талібаном" Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

припинити операції з евакуації напередодні майбутнього виведення американських військ

"Ми залишалися в Афганістані стільки, скільки могли. Ми були одними з останніх, хто припинив операції з евакуації. Ми хотіли б залишитися тут довше і врятувати всіх, хто так відчайдушно хотів виїхати. Те, що ми не змогли цього зробити, дійсно жахливо, але ситуація на місцях швидко погіршувалася", - сказав Ейр.

Він додав, що Канада евакуювала близько 3700 канадських і афганських громадян.

Нагадаємо, що Сполучені Штати мають намір завершити евакуацію громадян з Афганістану протягом 36 годин. В даний час в країні залишається 150 американських громадян, яких необхідно доставити в аеропорт Кабула.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаАфганистан