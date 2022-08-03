Канада предоставит Украине финансовую помощь для хранения зерна

Канада выделила для Украины новый пакет финансовой помощи. Средства направят на покупку оборудования для хранения зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что Канада выделила 40 млн долларов США (52 миллиона канадских долларов), чтобы решить проблему с дефицитом зернохранилищ в Украине.

Проект будет реализовывать Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), именно через нее передадут средства. Это позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна.

Данная инициатива дополнит помощь в размере 17 млн долларов, которую ранее предоставило правительство Японии.

В этом году Украина планирует собрать около 51,1 млн тонн зерновых. Ранее украинские элеваторы могли вместить 75 млн тонн зерна, но 14% хранилищ повреждено или разрушено. Еще 10% находятся на временно оккупированной территории, а около 30% остаются заполненными прошлогодним урожаем.