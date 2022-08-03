Канада предоставит Украине финансовую помощь для хранения зерна
Канада выделила для Украины новый пакет финансовой помощи. Средства направят на покупку оборудования для хранения зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что Канада выделила 40 млн долларов США (52 миллиона канадских долларов), чтобы решить проблему с дефицитом зернохранилищ в Украине.
Проект будет реализовывать Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), именно через нее передадут средства. Это позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна.
Данная инициатива дополнит помощь в размере 17 млн долларов, которую ранее предоставило правительство Японии.
В этом году Украина планирует собрать около 51,1 млн тонн зерновых. Ранее украинские элеваторы могли вместить 75 млн тонн зерна, но 14% хранилищ повреждено или разрушено. Еще 10% находятся на временно оккупированной территории, а около 30% остаются заполненными прошлогодним урожаем.
Напомним, что первое судно с украинским зерном уже прибыло в Стамбул и прошло инспекцию. На его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы.
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