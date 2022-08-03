ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Канада предоставит Украине финансовую помощь для хранения зерна

Новина українською →
Оттава, Среда 03 августа 2022 17:26
Канада предоставит Украине финансовую помощь для хранения зерна Фото: Канада поможет Украине купить оборудование для хранения зерна (flickr.com ciska_van_geer)
Автор: Наталья Юрченко

Канада выделила для Украины новый пакет финансовой помощи. Средства направят на покупку оборудования для хранения зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что Канада выделила 40 млн долларов США (52 миллиона канадских долларов), чтобы решить проблему с дефицитом зернохранилищ в Украине.

Проект будет реализовывать Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), именно через нее передадут средства. Это позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна.

Данная инициатива дополнит помощь в размере 17 млн долларов, которую ранее предоставило правительство Японии.

В этом году Украина планирует собрать около 51,1 млн тонн зерновых. Ранее украинские элеваторы могли вместить 75 млн тонн зерна, но 14% хранилищ повреждено или разрушено. Еще 10% находятся на временно оккупированной территории, а около 30% остаются заполненными прошлогодним урожаем.

Напомним, что первое судно с украинским зерном уже прибыло в Стамбул и прошло инспекцию. На его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Украина ООН
NEWS
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении