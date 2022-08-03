Канада надасть Україні фінансову допомогу для зберігання зерна

Канада виділила для України новий пакет фінансової допомоги. Кошти направлять на купівлю обладнання для зберігання зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що Канада виділила 40 млн доларів США (52 мільйони канадських доларів), щоб вирішити проблему з дефіцитом зерносховищ в Україні.

Проект буде реалізовувати Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), саме через неї передадуть кошти. Це дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна.

Дана ініціатива доповнить допомогу у розмірі 17 млн доларів, яку раніше надав уряд Японії.

Цього року Україна планує зібрати близько до 51,1 млн тонн зернових. Раніше українські елеватори могли вмістити 75 млн тонн зерна, але 14% сховищ пошкоджено або зруйновано. Ще 10% перебувають на тимчасово окупованій території, а близько 30% залишаються заповненими торішнім врожаєм.