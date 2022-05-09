Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине и введет новые санкции

Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 38,7 млн долларов. Оттава также введет санкции против 40 россиян и пяти компаний

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время брифинга в Киеве и его сайт .

Премьер объявил о новых санкциях против российских граждан и компаний. Он уточнил, что под ограничения попадут "олигархи и соратники режима, связанные с оборонным сектором".

"И мы выдвигаем новые санкции против 40 российских физических и пяти юридических лиц, олигархов и близких соратников режима в оборонном секторе, все они замешаны в путинской войне", - заявил он.