Канада предлагает своим гражданам покинуть Украину

Министерство иностранных дел предлагает своим гражданам не ездить в Украину из-за угрозы военного вторжения России. Также в тех случаях, когда канадцы уже находятся в нашей стране, им предлагают оценить самостоятельно риски.

возможности по оказанию консульской помощи канадцам в этих районах крайне ограничены.

Отметим, что сообщение МИД Канады о предложении покинуть Украину несет рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению.

В то же время, как отмечает CTV News, речь пока не идет и об эвакуации дипломатов из Украины - правительство следит за ситуацией. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, решение о выводе канадского персонала будет приниматься, исходя из "безопасности на местах".