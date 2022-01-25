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Канада предлагает своим гражданам покинуть Украину

Автор: Наталья Скороход

Канада предлагает своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы вторжения России. При этом речь пока не идет о срочной эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Канады.

Министерство иностранных дел предлагает своим гражданам не ездить в Украину из-за угрозы военного вторжения России. Также в тех случаях, когда канадцы уже находятся в нашей стране, им предлагают оценить самостоятельно риски.

возможности по оказанию консульской помощи канадцам в этих районах крайне ограничены.

Отметим, что сообщение МИД Канады о предложении покинуть Украину несет рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению.

В то же время, как отмечает CTV News, речь пока не идет и об эвакуации дипломатов из Украины - правительство следит за ситуацией. Как заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, решение о выводе канадского персонала будет приниматься, исходя из "безопасности на местах".

Напомним, что об эвакуации дипломатов заявило США. Сообщение появилось на сайте Госдепартамента.

Также сообщалось, что Франция рекомендует своим гражданам не ездить в Украину.

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