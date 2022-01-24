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Данилов об эвакуации дипломатов: мы не видим активного выезда из Украины

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Понедельник 24 января 2022 19:53
Данилов об эвакуации дипломатов: мы не видим активного выезда из Украины Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне угрозы полномасштабного вторжения Российской Федерации, власти стран заявляют об эвакуации собственных дипломатов и их семей из Украины. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, активный выезд из страны пока не наблюдается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Данилова во время брифинге.

"Сегодня мы имеем информацию о трех странах. 49 стран не принимают в этом участие в этих вещах. Каждая страна самостоятельно определяется, то что касается их граждан, которые находятся на территории нашей страны. Единственное что можно сказать, что была большая волна дезинформационная того, что сотрудники непосредственно учреждений Российской Федерации массово покидают нашу страну. Мы этого не видим", - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, по состоянию на сегодня информация о рекомендации выезда из страны поступала из посольства США, Великобритании и Австралии.

"На сегодняшний день есть информация из посольства США, то что они предлагают своим сотрудникам, посольства Великобритании и посольства Австралии. Другие посольства этим вопросом не занимаются", - добавляет Данилов.

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