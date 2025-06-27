Канада прагне спільно з Україною виробляти військову техніку

За словами міністра, ймовірність налагодження такого виробництва нині перебуває на розгляді Міністерства національної оборони та Збройних сил Канади. В якості прикладу для вивчення Оттава розглядає моделі співпраці, що вже реалізуються між Україною та окремими європейськими країнами, зокрема Данією та Францією.

Макгінті позитивно відгукнувся про прогрес України в галузі безпілотних технологій.

"Ми активно це вивчаємо. Цілком можливо, що канадські компанії отримають деякі цікаві промислові переваги. Саме це ми й розглядаємо, щоб побачити, який механізм найкращий", - зазначив міністр.

Крім того, за словами Макгінті, федеральний уряд Канади вивчає можливість фінансування створення виробничих потужностей як на території України, так і в Канаді.

Зазначимо, що ця заява пролунала на тлі виступу прем’єр-міністра Канади Марка Карні на саміті НАТО в Гаазі, під час якого глава уряду оголосив про підготовку масштабних оборонних витрат.

У рамках заходу Девід Макгінті провів зустрічі з представниками провідних європейських оборонних компаній для обговорення майбутньої стратегії розвитку військово-промислового комплексу Канади, що наразі перебуває на етапі формування.