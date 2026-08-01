Канада поставила на місце Трампа за перейменування озера Онтаріо

Лідер канадського уряду написав, що назва озера Онтаріо походить від слова "Ontari'io" мовою індіанського народу вендат, яке, що цілком доречно, означає "озеро прекрасне, озеро велике".

Карні нагадав, що цій назві понад 400 років - вона з’явилася задовго до утворення Канадської конфедерації та проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.

"Ми знаємо, що Америка змінюється. Змінюються її торгівельні відносини, зовнішня політика, національні пам’ятники, назви географічних об’єктів. Канадці також знають, що називати речі своїми іменами означає називати це озером Онтаріо - тоді, зараз і завжди", - зазначив Карні.

Нагадаємо, президент США перед журналістами підписав указ про перейменування озера Онтаріо, яке розділяє дві країни. До цього він зробив це власними руками просто перекресливши назву на мапі й написавши фломастером "озеро Америка".