Канада поставила на место Трампа за переименование озера Онтарио

Лидер канадского правительства написал, что название озера Онтарио происходит от слова "Ontari'io" на языке индейского народа вендат, которое, что вполне уместно, означает "озеро прекрасное, озеро большое".

Карни напомнил, что этому названию более 400 лет - он появился задолго до образования Канадской конфедерации и провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.

"Мы знаем, что Америка меняется. Меняются ее торговые отношения, внешняя политика, национальные памятники, названия географических объектов. Канадцы также знают, что называть вещи своими именами означает называть это озером Онтарио - тогда, сейчас и всегда", - отметил Карни.

Напомним, президент США перед журналистами подписал указ о переименовании озера Онтарио, разделяющего две страны. До этого он сделал это своими руками просто перечеркнув название на карте и написав фломастером "озеро Америка".