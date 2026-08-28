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Канада поставила на место Трампа за переименование озера Онтарио

00:27 28.08.2026 Пт
2 мин
Трамп напомнили о возрасте США и происхождении названия озера
aimg Филипп Бойко
Канада поставила на место Трампа за переименование озера Онтарио Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Лидер США Дональд Трамп официально переименовал озеро Онтарио, разделяющее Штаты и Канаду в озеро Америка. Но премьер Канады Марк Карни отреагировал с достоинством и напомнил исторический контекст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера Марка Карни в соцсети X.

Лидер канадского правительства написал, что название озера Онтарио происходит от слова "Ontari'io" на языке индейского народа вендат, которое, что вполне уместно, означает "озеро прекрасное, озеро большое".

Карни напомнил, что этому названию более 400 лет - он появился задолго до образования Канадской конфедерации и провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.

"Мы знаем, что Америка меняется. Меняются ее торговые отношения, внешняя политика, национальные памятники, названия географических объектов. Канадцы также знают, что называть вещи своими именами означает называть это озером Онтарио - тогда, сейчас и всегда", - отметил Карни.

Напомним, президент США перед журналистами подписал указ о переименовании озера Онтарио, разделяющего две страны. До этого он сделал это своими руками просто перечеркнув название на карте и написав фломастером "озеро Америка".

Контекст новости

Между США и Канадой резко ухудшились отношения после того, как Трамп ввел торговые пошлины против канадских товаров. Таможенные пошлины достигают 50% на товары из Канады.

Еще в начале второго президентского срока Трамп неоднократно оскорблял Канаду, называя ее 51-м штатом, а тогдашнего премьера Трюдо - губернатором.

В ответ Канада ввела пошлины на американские товары "доллар за доллар". Размеры новых контрпошлин Канады тождественны американским тарифам и охватят товары, на которые США распространили свои пошлины.

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