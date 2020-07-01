Канада поможет в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Фото: катастрофа самолета МАУ (РБК-Украина)

Расшифровка черных ящиков" самолета МАУ начнется 20 июля

Канада отправит во Францию собственных экспертов, которые присоединятся к расшифровке бортовых самописцев сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". Расшифровка "черных ящиков" начнется 20 июля.

Об этом сообщило Управление по безопасности транспорта Канады.

При этом отмечается, что исследование "черных ящиков" продлится неделю.

"Управление по безопасности транспорта было приглашено к участию в расшифровке информации с самописцев, и мы вышлем команду следователей, специализирующихся на расшифровке и анализе "черных ящиков" самолетов", - говорится в сообщении.

Отметим, украинский самолет компании МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года. Пассажирский самолет был поражен двумя ракетами во время вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Напомним, Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании МАУ.

Кроме того, сроки завершения дела по катастрофе самолета МАУ назвали в МИД Украины.

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Автор: РБК-Украина