Канада поддерживает введение миротворцев ООН на Донбассе, - Геращенко

Канада последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

Канада в очередной раз выразила поддержку введения миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса. Об этом по результатам встречи с советником премьер-министра Канады по вопросам внешней политики и обороны Джоном Ганнафордом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, передает пресс-служба парламента.

"Канада последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и все инициативы направленные на возвращение мира", - отметила Геращенко.

Отмечается, что уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях проинформировала Ганнафорда о текущей безопасности, гуманитарную и экологическую ситуацию на Донбассе.

Также Геращенко обратила внимание на ситуацию с нарушением прав человека как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так и на нарушения в оккупированном Крыму и Севастополе.

Напомним, недавно посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что международная ситуация в течение следующего года будет достаточно сложной.

Добавим, Ирина Геращенко во время визита в Канаду от Украины поблагодарила союзникам за позицию относительно невозможности возвращение Российской Федерации в число лидеров стран "Большой семерки" (G7), пока РФ не выполнит обязательства по минских договоренностях.