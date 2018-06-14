Канада підтримує введення миротворців ООН на Донбасі, - Геращенко

Канада послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України

Канада вкотре висловила підтримку введення миротворчої місії ООН на окуповану територію Донбасу. Про це за результатами зустрічі із радником прем’єр-міністра Канади з питань зовнішньої політики та оборони Джоном Ганнафордом повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко, передає прес-служба парламенту.

"Канада послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, та всі ініціативи спрямовані на повернення миру", - зауважила Геращенко.

Зазначається, що уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях поінформувала Ганнафорда про поточну безпекову, гуманітарну та екологічну ситуацію на Донбасі.

Також Геращенко звернула увагу на ситуацію із порушенням прав людини як на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, так і на порушення в окупованому Криму та Севастополі.

Нагадаємо, нещодавно посол Канади в Україні Роман Ващук заявив, що міжнародна ситуація протягом наступного року буде досить складною.

Додамо, Ірина Геращенко під час візиту до Канади від України подякувала союзникам за позицію щодо неможливості повернення Російської Федерації у число лідерів країн "Великої сімки" (G7), допоки РФ не виконає зобов'язань по мінських домовленостях.