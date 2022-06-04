Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - Трюдо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Канада поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Члены Палаты общин единогласно проголосовали за их присоединение к Альянсу", - заявил премьер-министр Канады.

Напомним, 31 мая Канада ввела очередной пакет санкций против финансового сектора России. Он затронул 22 физических и четыре юридических лица. В список лиц, против которых введены санкции, включили крупные банки и высокопоставленных топ-менеджеров российского финансового сектора.

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