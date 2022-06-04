Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - Трюдо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"Канада підтримує заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Члени Палати громад одноголосно проголосували за їх приєднання до Альянсу", - заявив прем'єр-міністр Канади.

Нагадаємо, 31 Травня Канада ввела черговий пакет санкцій проти фінансового сектора Росії. Він торкнувся 22 фізичних і чотири юридичних особи. У список осіб, проти яких введені санкції, включили великі банки і високопоставлених топ-менеджерів російського фінансового сектора.

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