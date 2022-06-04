RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, - Трюдо

Джастін Трюдо (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Парламент Канади одноголосно підтримав надання Швеції та Фінляндії повноправного членства в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"Канада підтримує заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Члени Палати громад одноголосно проголосували за їх приєднання до Альянсу", - заявив прем'єр-міністр Канади.

Нагадаємо, 31 Травня Канада ввела черговий пакет санкцій проти фінансового сектора Росії. Він торкнувся 22 фізичних і чотири юридичних особи. У список осіб, проти яких введені санкції, включили великі банки і високопоставлених топ-менеджерів російського фінансового сектора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаНАТОФинляндияШвеція