Канада підтримуватиме Україну саме тим, що буде необхідно, - Трюдо

Канада продовжить надавати Україні підтримку так довго, скільки це буде необхідно і саме тим, чого потребуватиме воююча країна.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу .

"Між 1932 і 1933 роками радянський режим Йосипа Сталіна засудив український народ до смерті від голоду. За цей короткий проміжок часу мільйони українців загинули, і геноцид врізався в колективну пам'ять українців. Сьогодні, коли Росія веде свою жахливу війну, Голодомор нагадує біль раніше”, - заявив прем'єр-міністр Канади.

За його словами, українці не відступають перед тими, хто намагається стерти їхню культуру та ідентичність.

“Хочу чітко заявити: битва України – це наша битва. У цю сумну 90-ту річницю, згадуючи тих, кого ми втратили, я хочу підтвердити непохитну підтримку Канадою вільної та незалежної України. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, тим, чим потрібно”, - наголосив Трюдо.

Він також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Канада виділила Україні мільярди доларів фінансової та військової допомоги, і продовжить і надалі надавати необхідну допомогу.