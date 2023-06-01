Канада першою у світі почне попереджати про шкідливість паління на кожній окремій цигарці

Канада першою у світі почне розміщувати медичні попередження про шкідливість паління на кожній окремій цигарці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт канадського уряду.

На цигарках писатимуть "Тютюновий дим шкодить дітям", "Цигарки викликають лейкемію" або "Отрута в кожній затяжці". Це будуть повідомлення англійською і французькою мовами.

На думку канадських чиновників, маркування на фільтрах окремих цигарок, маленьких сигарах, трубках та інших тютюнових виробах зробить "практично неможливим для курця уникнути попереджень щодо шкоди здоров’ю".

Нові правила набудуть чинності з 1 серпня 2023 року і поетапно впроваджуватимуться протягом 2024-2025 років, починаючи з цигарок найбільшого розміру.

Таке маркування - один з кроків стратегії Канади на скорочення споживання тютюну до менше ніж 5% до 2035 року. Воно буде доповнюватися іншими заходами, спрямованими на зменшення кількості курців у країні, включно з розміщенням страшніших медичних повідомлень на пачках цигарок.

"Споживання тютюну продовжує залишатися однією з найбільш серйозних проблем охорони здоров'я в Канаді, а також головною причиною захворювань та передчасних смертей, яких можна було б уникнути. Наш уряд використовує всі доступні доказові інструменти, щоб захистити здоров'я канадців, особливо молоді", - заявив міністр охорони здоров'я Канади Жан-Ів Дюкло.

Ситуація з палінням в Україні

Поширеність паління в Україні з початком повномасштабної війни та вживання нових тютюнових виробів серед дорослого населення зазнали деяких істотних змін.

Зокрема, 42,3% опитуваних відповіли, що війна ніяк не вплинула на інтенсивність їхнього споживання тютюну або нікотину; 40,2% зазначили, що почали вживати трохи більше або значно більше тютюну або нікотину; 12,6% повідомили, що почали споживати менше або значно менше.

Приблизно 27,4% респондентів (44,0% чоловіків і 13,7% жінок) на даний момент вживають будь-які тютюнові та нікотинові вироби. Серед них щоденних споживачів - 23,0% (37,5% чоловіків та 11,1% жінок).

Найбільш вживаним тютюновим виробом залишаються цигарки (83% споживачів усіх тютюнових виробів).

Поширеність вживання новітніх тютюнових та нікотинових виробів є порівняно низькою: електронні сигарети (3,3%), ТВЕН (3,0%) та кальян (2,6%).

Серед основних причин використання ТВЕН користувачі назвали можливість їх використання у місцях, де традиційне куріння заборонено (54,3%).

Дані показали, що 63,1% курців планують кинути палити.

Нагадаємо, за даними Держстату, цигарки преміум-класу в Україні за 2022 рік подорожчали на 23,4% до 82,6 гривні за пачку.