Канада первой в мире начнет предупреждать о вреде курения на каждой отдельной сигарете

Канада первой в мире начнет размещать медицинские предупреждения о вреде курения на каждой отдельной сигарете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт канадского правительства.

На сигаретах будут писать "Табачный дым вредит детям", "Сигареты вызывают лейкемию" или "Яд в каждой затяжке". Это будут сообщения на английском и французском языках.

По мнению канадских чиновников, маркировка на фильтрах отдельных сигарет, маленьких сигарах, трубках и других табачных изделиях сделает "практически невозможной для курильщика избежать предупреждений о вреде здоровью".

Новые правила вступят в силу с 1 августа 2023 года и будут поэтапно внедряться в течение 2024-2025 годов, начиная с сигарет наибольшего размера.

Такая маркировка - один из шагов стратегии Канады на сокращение потребления табака до менее чем 5% к 2035 году. Оно будет дополняться другими мерами, направленными на уменьшение количества курильщиков в стране, включая размещение более страшных медицинских сообщений на сигаретных пачках.

"Потребление табака продолжает оставаться одной из наиболее серьезных проблем здравоохранения в Канаде, а также главной причиной заболеваний и преждевременных смертей, которых можно было бы избежать. Наше правительство использует все доступные доказательные инструменты, чтобы защитить здоровье канадцев, особенно молодежи" , - заявил министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло.

Ситуация с курением в Украине

Распространенность курения в Украине с началом полномасштабной войны и употребление новых табачных изделий среди взрослого населения претерпели некоторые существенные изменения.

В частности, 42,3% опрашиваемых ответили, что война никак не отразилась на интенсивности их потребления табака или никотина; 40,2% отметили, что стали употреблять немного больше или гораздо больше табака или никотина; 12,6% сообщили, что стали потреблять меньше или гораздо меньше.

Приблизительно 27,4% респондентов (44,0% мужчин и 13,7% женщин) на данный момент употребляют любые табачные и никотиновые изделия. Среди них ежедневных потребителей - 23,0% (37,5% мужчин и 11,1% женщин).

Наиболее употребляемым табачным изделием остаются сигареты (83% потребителей всех табачных изделий).

Распространенность употребления новейших табачных и никотиновых изделий сравнительно низкая: электронные сигареты (3,3%), ТВЭН (3,0%) и кальян (2,6%).

Среди основных причин использования ТВЭН пользователи назвали возможность их использования в местах, где традиционное курение запрещено (54,3%).

Данные показали, что 63,1% курильщиков планируют бросить курить.

Напомним, по данным Госстата, сигареты премиум-класса в Украине за 2022 год подорожали на 23,4% до 82,6 гривны за пачку.