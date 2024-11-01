Канада переконує партнерів дозволити Україні удари углиб РФ, - міністр

Обмеження щодо зброї

Низка країн дозволили Україні використовувати передану зброю на території Росії. Зокрема, йдеться про Канаду, Нідерланди, Норвегію, балтійські країни.

Проте деякі держави встановили обмеження на використання Україною зброї. Наприклад, Німеччина дозволяє завдавати ударів лише у прикордонних районах, якщо це несе загрозу для України.

Крім того, США та Британія, які передали Україні далекобійні ракети, не дозволяють бити ними углиб Росії.

У Пентагоні заявили, що Росія вже нібито перемістила цілі за межі радіусу дії наданих Україні ракет ATACMS на 300 кілометрів від кордону.

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