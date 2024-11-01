Канада убеждает партнеров разрешить Украине удары вглубь РФ, - министр

Ограничения по оружию

Ряд стран разрешили Украине использовать переданное оружие на территории России. В частности, речь идет о Канаде, Нидерландах, Норвегии, балтийских странах.

Однако некоторые государства установили ограничения на использование оружия Украиной. Например, Германия разрешает наносить удары только в приграничных районах, если это несет угрозу Украине.

Кроме того, США и Британия, передавшие Украине дальнобойные ракеты, не позволяют бить ими вглубь России.

В Пентагоне заявили, что Россия уже якобы переместила цели за пределы радиуса действия предоставленных Украине ракет ATACMS в 300 километрах от границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.