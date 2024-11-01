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Канада убеждает партнеров разрешить Украине удары вглубь РФ, - министр

Фото: министр иностранных дел Канады Мелони Жоли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канада пытается убедить другие страны снять с Украины ограничения на использование оружия. Это позволит поражать цели на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в Монреале на конференции по формуле мира.

Она заявила, что Канада поддерживает применение Украиной предоставленного западными странами дальнобойного оружия по целям на территории России. Министр убеждена, что это нужно Украине для самозащиты.

"Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию", - заявила Жоли.

 

Ограничения по оружию

Ряд стран разрешили Украине использовать переданное оружие на территории России. В частности, речь идет о Канаде, Нидерландах, Норвегии, балтийских странах.

Однако некоторые государства установили ограничения на использование оружия Украиной. Например, Германия разрешает наносить удары только в приграничных районах, если это несет угрозу Украине.

Кроме того, США и Британия, передавшие Украине дальнобойные ракеты, не позволяют бить ими вглубь России.

В Пентагоне заявили, что Россия уже якобы переместила цели за пределы радиуса действия предоставленных Украине ракет ATACMS в 300 километрах от границы.

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