Канада передасть Україні ще 25 БМП LAV III та чотири авіаційні тренажери для F-16, - Трюдо

За його словами, відповідне озброєння надійде до України найближчими місяцями.

"Ми також передаємо першу частину допомоги у розмірі 5 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів", - додав він.

Що відомо про БМП LAV III

LAV III (Light Armored Vehicle III) - це канадська бойова машина піхоти, розроблена на основі швейцарської MOWAG Piranha III. Вона використовується армією Канади та кількома іншими країнами як основна броньована платформа для механізованих підрозділів. Машина оснащена потужним дизельним двигуном, що забезпечує високу маневровість, та має колісну формулу 8×8, що дозволяє їй ефективно діяти як на дорогах, так і на пересіченій місцевості.

Основним озброєнням LAV III є 25-мм автоматична гармата M242 Bushmaster, встановлена в двомісній башті, а також спарений 7,62-мм кулемет і додатковий кулемет на даху. Машина має потужну броню, яка забезпечує захист від куль, уламків та вибухових пристроїв, а також може бути додатково оснащена керамічними бронепластинами. Крім того, вона обладнана сучасною системою управління вогнем та нічним баченням, що дозволяє вести ефективний бій у різних умовах.

LAV III здатна перевозити до семи піхотинців, забезпечуючи їм високу мобільність і захист у бойових умовах. Вона широко використовувалася в миротворчих та бойових операціях, зокрема в Афганістані, де зарекомендувала себе як надійна та добре захищена машина. Завдяки модульній конструкції її можна легко модернізувати, що дозволяє продовжувати термін служби та адаптувати до сучасних викликів на полі бою.